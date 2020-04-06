МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Так само заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії, а також переміщувати осіб, що перебувають під захистом, за межі окупованої території", - говориться в коментарі МЗС.
У МЗС України наголосили, що призов на військову службу в умовах пандемії коронавірусу є особливо брутальним.
"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", - підсумували в українському зовнішньополітичному відомстві.
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.
Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть!