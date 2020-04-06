МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму

757

МЗС України висловив рішучий протест у зв’язку зі здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Так само заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії, а також переміщувати осіб, що перебувають під захистом, за межі окупованої території", - говориться в коментарі МЗС.

У МЗС України наголосили, що призов на військову службу в умовах пандемії коронавірусу є особливо брутальним.

"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", - підсумували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на місяць переніс початок весняного призову і звільнення військовослужбовців у запас, - указ