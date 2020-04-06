Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

8864

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели в реанімацію, оскільки його стан погіршився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе замінити його "там, де це необхідно".

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Він самоізолювався, але продовжував роботу. Напередодні його доставили в лікарню.

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання