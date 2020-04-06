Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

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Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели в реанімацію, оскільки його стан погіршився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе замінити його "там, де це необхідно".

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Він самоізолювався, але продовжував роботу. Напередодні його доставили в лікарню.

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.

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Коронавірус і карантин
Велика Британія карантин Джонсон Борис COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 Лео Кот
Зеленский еще утром пожелал ему скорого выздоровления (на Цензоре было)... Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7867
Тогда Джонсон шел на поправку...
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06.04.2020 22:53
+17 Александр Шмырев
Сил и терпения Бог в помощь
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06.04.2020 22:53
+10 Yuriy Vernikov
Почему молчит депутат Шахов, который говорил , что коронавируса не существует, потом поехал в Куршавель, привёз оттуда вирус, заразил коллег, заразился сам, получил осложнения мозга и обвинил большую семёрку, в том числе Джонсона, в распространении коронавируса? Хотелось бы узнать, как Джонсон , заражая Шаховать, заразился сам? Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7422
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06.04.2020 22:55
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