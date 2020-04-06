Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Зазначається, що Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе замінити його "там, де це необхідно".
Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Він самоізолювався, але продовжував роботу. Напередодні його доставили в лікарню.
Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.
Тогда Джонсон шел на поправку...