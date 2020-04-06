У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко

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У Зеленського вирішили спростити собі життя і перекласти відповідальність за нерозповсюдження коронавірусу на громадян.

Про це у своєму відеоблозі сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність на засіданні фракції обговорює останні дії уряду і те, наскільки рішення Кабінету міністрів Зеленського відповідає викликам часу і дійсно сприяє нерозповсюдженню епідемії. Ми бачимо, що команда Зеленського основну відповідальнісь покладає на самих українців. Ніхто не відповів за вивіз масок з України, зате українець, який не зміг купити маску і вийшов без неї до сусіднього магазину, заплатить штраф у 17 тис. гривень", – сказала Геращенко.

Вона зазначила, що також ніхто не відповів за те, що в розпал епідемії коронавірусу без бюджету залишилися ті науково-дослідні установи, які працюють над вітчизняними тестамита противірусними препаратами.

"Зате ми бачимо, що репресивні органи – прокуратури і інші силові структури – залишаються з дуже великим фінансуванням, а ще й ухвалені такі заходи, які просто створюють можливість для корупції, для того, щоб брати хабар, якщо людина не хоче або не може заплатити ці 17 тис. грн",- зауважила співголова фракції "ЄС".

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Вона наголосила, що для боротьби з епідемією необхідно максимально намагатися встановити всіх хворих людей

"Для цього потрібно проводити широке тестування. В сусідній Білорусі вже 40 тис. людей пройшли відповідні тести, в сусідній Польщі понад 80 тис поляків так само пройшли тести на коронавірус. В Україні, куди ми пам’ятаємо Зеленський змість обіцяних 1 млн тестів, завіз поки що 250 тис тестів, статистика говорить, що пройшли ці тести тільки кілька тисяч українців, менше 10 тисяч", – сказала Геращенко.

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На думку Ірини Геращенко, влада хизується тим, що в Україні менше розповсюдження епідемії і менше захворюваних на коронавірус.

"Я хочу задати запитання – якщо у вас тільки кілька тисяч людей здали ці тести, чи ви відповідаєте за рівень діагностики в Україні? Очевидно, що коли є карантин, має бути широке тестування для того, щоб встановити всіх хворих, за цим тестом визначити все коло спілкування, самоізолювати людей, які контактували з хворим, а хворому надати повне необхідне лікування", – додала парламентар.

За її словами, велике занепокоєння викликає те, що відбувається з українською медициною – медики не захищені, без відповідних захисних костюмів, а деякі лікарні, які визнані не опорними у боротьбі з коронавірусом, залишилися навіть без спирту, рукавичок і масок.