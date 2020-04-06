Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри

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Через два місяці після запуску мобільного додатка "Дія" його завантажили 2 млн 25 тис. українських користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук Міністерства цифрової трансформації.

"Ми запустили "Дію" два місяці тому, і за цей час існування програми: 2025611 - унікальних користувачів, 1651808 - авторизованих користувачів", - інформує відомство.

Мінцифри також вказує, що "Дія" залишається одним із найпопулярніших додатків в українському Play Market (1,3 млн користувачів) і AppStore (670 тис.).

"Зараз у додатку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський і вже скоро буде запущене бета-тестування цифрових паспортів", - додали в міністерстві.

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