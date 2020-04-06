Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник". ДОКУМЕНТ

15189 76

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно заявив, що не братиме участі в селекторній нараді за участю президента України якщо там буде присутня "людина Коломойського" Святослав Олійник.

Відповідний документ є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

У тексті зазначається: "Дніпровський міський голова матиме змогу взяти участь у зазначеній селекторній нараді лише за умови відсутності на ній голови Дніпропетровської обласної ради Олійника Святослава Васильовича - людини Ігоря Коломойського".

Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде людина Коломойського Олійник 01

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30 Самтакой
И он прав.
показати весь коментар
06.04.2020 23:40
+23 сепаратизму смерть
В Укрзализныце появился новый член наблюдательного совета, с зарплатой 160 000 грн.... Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656

24 годика отрок!

Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?! Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656
показати весь коментар
06.04.2020 23:44
+16 Иллария Соняшникова
Зарплата 160 000 - это значит, что уже оштрафовали примерно 10 пересичных украинцев, чтобы оплатить расходы этому вылупку.
показати весь коментар
06.04.2020 23:48
Дивитись коментарі