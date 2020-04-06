Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник". ДОКУМЕНТ
Мер Дніпра Борис Філатов офіційно заявив, що не братиме участі в селекторній нараді за участю президента України якщо там буде присутня "людина Коломойського" Святослав Олійник.
Відповідний документ є у розпорядженні Цензор.НЕТ.
У тексті зазначається: "Дніпровський міський голова матиме змогу взяти участь у зазначеній селекторній нараді лише за умови відсутності на ній голови Дніпропетровської обласної ради Олійника Святослава Васильовича - людини Ігоря Коломойського".
24 годика отрок!
Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?!