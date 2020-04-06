У США кількість померлих від COVID-19 перевищила позначку 10 тис.

2755

У США станом на понеділок, 6 квітня, померло вже понад 10 тис. осіб, у яких виявили зараження коронавірусом.

Такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З показником 10 389 смертей Сполучені Штати посідають третє місце у світі і поступаються лише Італії, де зафіксовано 16 523 летальні випадки, і Іспанії з 13 169 випадками.

За даними університету, сьогодні в США зафіксовано щонайменше 352 546 підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією. За останні кілька днів у США щодоби фіксували понад тисячу смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу.

Читайте також: Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам

Епіцентром спалаху є штат Нью-Йорк, на який припадає майже половина всіх смертей і третина інфікованих у країні.

Минулого тижня медичні експерти Білого дому прогнозували, що внаслідок спалаху коронавірусної інфекції можуть померти від 100 до 200 тис. американців.

Американська влада попереджала, що найскладніший період боротьби країни з пандемією коронавірусу ще попереду. "Ми наближаємося до того періоду, який буде дуже жахливим", - заявив президент США Дональд Трамп. "Буде багато жертв, - підкреслив він. - Таких цифр ми ще ніколи не бачили. Може, під час Першої і Другої світових воєн". За його словами, найжахливішими будуть наступні два тижні.

Читайте також: Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус