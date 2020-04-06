Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

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Україна готова збільшити кількість тестувань на коронавірусну інфекцію до 30 тис. тестів на тиждень, у другу хвилю збільшити кількість тестувань до 80 тис. на тиждень

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Україна готова проводити 30 тис. тестувань на тиждень, надалі є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тис. тестувань на тиждень", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в даний час в Україні проводиться близько 1 тис. тестів на день.

"Більше немає потреби, лабораторії недовантажені зразками", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в даний час Україна змінила алгоритм направлення на тестування і тепер на COVID-19 тестуватимуться всі пацієнти з пневмонією.

"Сьогодні ми маємо сигнал з областей, що у всіх, у кого є підозри з пневмонією, забираються зразки і передаються в лабораторію Центру громадського здоров'я. Можливо, були проблеми з реагуванням і невиїздом, люди не повідомляють про захворювання, не відбираються зразки", - сказав він.

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Ляшко також повідомив, що Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування і мобільних пунктів тестування.

"У нас також будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і впродовж 30 хвилин отримати результат", - сказав він.

Ляшко уточнив, що такі пункти створюватимуться в другу чергу тестування, "коли першу завантажать на 30 тис досліджень".