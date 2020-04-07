У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, від коронавірусу помер 72-річний чоловік, - ОДА

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У Чернівецькій області 6 квітня зафіксували 28 нових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед інфікованих - двоє дітей віком 2 і 5 років, а також шестеро медичних працівників.

Станом на вечір 6 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 248 випадків коронавірусу, в т.ч. 11 осіб одужали. До апаратів штучної вентиляції легень в області підключено 4 пацієнти.

Чиновник повідомив, що в обласній клінічній лікарні помер інфікований коронавірусом 72-річний чоловік. Він тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу. Хворий перебував у реанімаційному відділенні, від учора був підключений до апарату ШВЛ. У чоловіка була викликана коронавірусом пневмонія, він також хворів на цукровий діабет.

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Таким чином, на Буковині померли вже 6 інфікованих COVID-19.