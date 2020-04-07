"На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

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"На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Головний лікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко оприлюднила інформацію, що в реанімації медзакладу помер перший пацієнт із коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "На жаль... Сьогодні ми втратили пацієнта.

За його життя ми боролисья останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО.

Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим.

Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли..."

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Вона продовжила: "Щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО - його стан нестабільний, важкий. Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу.

Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок.

Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - резюмувала Антоненко.

Також вона опублікувала фото з підписом: "Фото зроблено прямо зараз біля ліжка хворого".

На жаль, ми втратили пацієнта, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу 01

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус Антоненко Людмила
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Топ коментарі
+14 Dmytro Shevchenko
Есть статистика, и есть игра на эмоциях. Эта статья - чистейшая пропаганда, известный прием взять частный случай и выдать его за общую картину. Да, от коронавируса умирают. Да, от гриппа тоже умирают, причем одни и те же категории граждан. Но почему-то при гриппе никому не приходило в голову нарушать конституционные права граждан и устанавливать диктатуру.
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07.04.2020 00:34
+14 IN UA 7395a7cc
Скажу больше
Вся эта паника и нагнетание устроена мировой закулисой, чтобы установить новый мировой порядок.
Сорос с масонами, якобы для борьбы с пандемией, хотят вживить каждому в попу электронный чип и отслеживать местоположение через 5G.
Мы находимся на пороге нового мирового порядка, где нами править будет Сорос, масоны, Рокфеллер и Обама.
Мы, здравомыслящие люди, те кто действительно понимает, что на самом деле происходит, должны объединятся в группы и принимать галоперидол.
Так советуют врачи-психиатры.
Это спасет нас от мирового заговора.
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07.04.2020 00:43
+12 Утилизация ватников
Этого человека от заражения могла спасти проданная маска, но мародер Зеленский больше переживает о здоровье испанцев.
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07.04.2020 00:30
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