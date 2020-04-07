"На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Антоненко зазначила: "На жаль... Сьогодні ми втратили пацієнта.
За його життя ми боролисья останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО.
Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим.
Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли..."
Вона продовжила: "Щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО - його стан нестабільний, важкий. Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу.
Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО".
"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок.
Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - резюмувала Антоненко.
Також вона опублікувала фото з підписом: "Фото зроблено прямо зараз біля ліжка хворого".
Вся эта паника и нагнетание устроена мировой закулисой, чтобы установить новый мировой порядок.
Сорос с масонами, якобы для борьбы с пандемией, хотят вживить каждому в попу электронный чип и отслеживать местоположение через 5G.
Мы находимся на пороге нового мирового порядка, где нами править будет Сорос, масоны, Рокфеллер и Обама.
Мы, здравомыслящие люди, те кто действительно понимает, что на самом деле происходит, должны объединятся в группы и принимать галоперидол.
Так советуют врачи-психиатры.
Это спасет нас от мирового заговора.