МОЗ може в середу 8 квітня заборонити роботу ринків за умови недотримання правил карантину, - Ляшко

4938 37
МОЗ може в середу 8 квітня заборонити роботу ринків за умови недотримання правил карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я може в середу заборонити роботу ринків за умови недотримання всіх встановлених правил карантину,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, за дотримання яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, але, якщо не буде жодного ефекту за понеділок-вівторок, у середу ми скасуємо цю постанову і ринки будуть закриті", - сказав він.

"Прогулянки дітей з батьками в парках - це те саме, що з ринками", - додав він.

Також читайте: Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17 Василь Грім
С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
показати весь коментар
07.04.2020 01:07
+13 Sergey Dyuzhnev
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
показати весь коментар
07.04.2020 00:58
+13 Лео Кот
давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
показати весь коментар
07.04.2020 01:00
Дивитись коментарі