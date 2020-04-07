Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави Держагентства з управління Зоною відчуження ЧАЕС

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Кабінет міністрів України визначив Сергія Калашника переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства з управління Зоною відчуження,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади глави Державного агентства з управління Зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесені Комісією з питань вищого корпусу державної служби", - зазначається в повідомленні.

Калашник став переможцем конкурсу, який проводився з 15 листопада 2019 року.

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