Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави Держагентства з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.
"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади глави Державного агентства з управління Зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесені Комісією з питань вищого корпусу державної служби", - зазначається в повідомленні.
Калашник став переможцем конкурсу, який проводився з 15 листопада 2019 року.
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