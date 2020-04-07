Фінське посольство не підтверджує інформації про організацію чартерів для українських сезонних працівників

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Фінське посольство не підтверджує інформації про організацію чартерів для українських сезонних працівників

Інформацію про організацію чартерів до Фінляндії з українськими сезонними працівниками не підтверджують компетентні фінські органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Посольства Фінляндії в Києві.

У повідомленні зазначається: "Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати чартерні рейси, щоб українські сезонні працівники могли приїхати до Фінляндії.

Однак ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами. Посольство уважно стежить за загальною ситуацією та відразу проінформує українських заявників, щойно зміниться ситуація, пов'язана із можливістю здійснення подорожей до Фінляндії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн

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Топ коментарі
+1 Семен Шкаралупа
Має право, як і Ви...
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07.04.2020 01:53
+1 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
Насчет всей Европы не знаю могу, только сказать насчет Украины и Германии. В остальных странах по долгу не задерживаюсь. Но я не сомневаюсь что Вы лучше проинформированы.
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07.04.2020 03:08
+1 Иван Стариков
сегодня 90% информации - фейки и вбросы. Журналисты слетелись на падаль.
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07.04.2020 06:56
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