Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання

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Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання

Президент Володимир Зеленський заявив, що молиться за здоров'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Разом з усіма британцями ми хочемо побажати Борису Джонсону боротися і перемогти, ми молимося за його здоров'я", - йдеться в повідомленні.

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Як передає Інтерфакс-Україна лідери низки держав у ніч на вівторок висловили побажання швидшого одужання прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який потрапив раніше до відділення інтенсивної терапії після зараження коронавірусом COVID-19.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку Джонсону, його сім'ї і всьому британському народові. "Я бажаю йому швидко подолати це випробування", - написав французький лідер у твітері.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху своєю чергою заявив, що "народ Ізраїлю молиться про швидке і повне одужання нашого друга, британського прем'єра Бориса Джонсона".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також висловив сподівання у твітері, що його британський колега скоро видужає. "Сподіваюся побачити вас у чудовому здоров'ї дуже скоро", - додав він.

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Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив про "солідарність і найкращі побажання" Джонсону. "Для наших країн зараз важкий час, але, проявивши силу і згуртованість, ми зможемо перемогти в цій битві", - додав він у твітері.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус висловив "сердечні побажання" здоров'я Джонсону, якого він назвав своїм "другом".

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала в соцмережі, що направляє свої найкращі побажання главі британського уряду.

Колишній прем'єр Великої Британії Тереза Мей зі свого боку зазначила, що "всі мої думки і молитви зараз - з Борисом Джонсоном і його родиною".

Інший ексглава британського уряду Девід Кемерон побажав одужання Джонсону. "Ми всі хочемо бачити Вас здоровим на Даунінг-стріт", - написав він у твітері.

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У понеділок ввечері повідомлялося, що стан прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який захворів на коронавірус, погіршився. Його перевели у відділення інтенсивної терапії. Він попросив главу МЗС Великої Британії Домініка Рааба заміщати його в разі необхідності.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Джонсон Борис COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+40 Vedana
Прошу зебілів сказати, чи вони бачили своє обнюхане гундосе опудало в якійсь церкві чи таким, що молиться ?

Я за цією істотою не стежу, але воно навіть на Різдво ніде не показалося.

То кому воно зараз молиться ??? Чи це для красного слівця ? Падла лицемірна !
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07.04.2020 02:12
+22 Сергей Трофимов 7c913dc7
В каком патриархате молится Явашвырок?
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07.04.2020 02:11
+21 Olga Mansika
Чого та катастрофа ходяча вчепилася до того бідного Джонсона?За пуйла краще помолився б.А Джонсон,Бог дасть,видужає .
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07.04.2020 02:17
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