Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

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Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

Кількість випадків зараження коронавірусом у місті Нью-Йорк наближається до 70 тисяч, кількість смертей майже досягла 3 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться на сайті мерії.

За останніми даними, у 68 тис. 776 осіб підтвердився коронавірус, з них 15 тис. 333 були госпіталізовані, 2 тис. 738 осіб померли.

На першому місці за кількістю хворих перебуває боро Квінз - 23 083, на другому Бруклін - 18 434. За ними слідують боро Бронкс - 13 680, Мангеттен - 9691 і Стейтен-Айленд - 3851.

На сайті зазначається, що найбільше заражень спостерігається у віковій групі від 45 років і старше, смертей - від 75 років. Крім того, серед хворих чоловіків більше, ніж жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США кількість померлих від COVID-19 перевищила позначку 10 тис.

Місто Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США, тут і в однойменному штаті фіксуються найвищі показники.

Боро - одиниця адміністративного поділу Нью-Йорка, загалом у місті п'ять боро.

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Коронавірус і карантин
карантин Нью-Йорк США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Кирпичев
В Англии в марте 2019 умерло 2400 человек, а в марте 2020 - 2600. А где же вирус? Обращаю внимание на полное отсутствие сравнительной статистики по смертности, т.к. никакого роста смертности нигде не наблюдается. Главный рассадник вируса - СМИ и телевизор.
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07.04.2020 08:00
+2 Mihalich e51ccc0f
В США протестовано три мільйони чоловік. Виявлено 350 тисяч інфікованих. Померло - близько 11 тисяч. Тобто, тестування виявляє одного інфікованого з дев'яти. А ще американці вважають, що треба кількість померлих помножити на 500, щоб отримати нижню межу інтервала, в яком перебуває кількість інфікованих. І помножити на 800 для верхньої межі.
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
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07.04.2020 07:48
+2 PVol 69
Кому проводять тест, той інфікований. Не хочете бути інфікованими, не проводьте над собою лишніх тестів.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
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07.04.2020 07:54
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