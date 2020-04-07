Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

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Кількість випадків зараження коронавірусом у місті Нью-Йорк наближається до 70 тисяч, кількість смертей майже досягла 3 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться на сайті мерії.

За останніми даними, у 68 тис. 776 осіб підтвердився коронавірус, з них 15 тис. 333 були госпіталізовані, 2 тис. 738 осіб померли.

На першому місці за кількістю хворих перебуває боро Квінз - 23 083, на другому Бруклін - 18 434. За ними слідують боро Бронкс - 13 680, Мангеттен - 9691 і Стейтен-Айленд - 3851.

На сайті зазначається, що найбільше заражень спостерігається у віковій групі від 45 років і старше, смертей - від 75 років. Крім того, серед хворих чоловіків більше, ніж жінок.

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Місто Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США, тут і в однойменному штаті фіксуються найвищі показники.

Боро - одиниця адміністративного поділу Нью-Йорка, загалом у місті п'ять боро.

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