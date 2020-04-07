Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова

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Генпрокурор Ірина Венедіктова запевняє, що підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника, буде оголошено. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство або вбивство з перевищенням меж необхідної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурор повідомила в інтерв'ю УП.

"Дивіться, щодо Стерненка підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра. 115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство із самозахистом. Різниця – у кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", - сказала Венедіктова.

За словами очільниці Офісу генпрокурора, справа Стерненка для неї як генерального прокурора є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.

"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, за якою статтею, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", - заявила Венедіктова.

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Кваліфікація справи буде відбуватися, зокрема, на основі експертизи, яка щойно надішла.

Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.