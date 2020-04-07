14 стаціонарних постів на кордонах в'їзду/виїзду встановлять на Львівщині, - ОДА

1665

Вчора пізно ввечері відбулося позачергове засідання Львівської обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо виконання заходів для стабілізації епідемічної ситуації з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Львівської ОДА

Отже, рішенням комісії ТЕБ і НС мешканцям області заборонено із 06.04.2020 перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки і зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь більше 10-ти людей тощо.

Також буде організовано 14 стаціонарних постів на межах в’їзду/виїзду у 5 областей. На них буде організовано моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури.

Окрім того, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації доручено вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб серед громадян похилого віку, тих, хто перебуває на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних поліція Львівщини склала 128 адмінпротоколів за порушення правил карантину. ФОТОрепортаж

Центри надання адміністративних послуг в умовах жорстких карантинних заходів протидії загрози поширенню коронавірусної інфекції забезпечуватимуть надання послуг за переліком згідно з додатком до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. №211 (в редакції постанови Кабміну від 2 квітня 2020р. №255).

Нагадаємо, станом на сьогодні на території області 27 пацієнтів із підтвердженим діагнозом, 81 особа – з підозрою на захворювання та один летальний випадок внаслідок хвороби COVID-19.