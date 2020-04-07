COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 7 квітня в усьому світі зареєстрували 1 347 892 випадки зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 284 802 особи. Також у всьому світі зареєстрували 74 807 (69 487 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 10 986 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 3485 осіб. Кількість осіб, які одужали, досягла 19 828, хворих - 368 196.

В Італії за цей час захворіли 132 547 осіб. Водночас померли 16 523, вилікувалися 22 837 осіб.

Іспанія повідомляє про 136 675 інфікованих. Серед них 40 437 одужали, 13 341 особа померла.

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Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 8926 осіб, у Німеччині - 1810, у Великій Британії - 5385, в Ірані - 3739, в Нідерландах - 1874, Бельгії - 1632, Туреччині - 649.

У РФ кількість заражених досягла 6343 осіб, померли - 47; у Білорусі - 700, померли - 13; у Польщі - 4413, померли - 107; у Молдові - 965, померли - 19; в Угорщині - 744, померли - 38; в Румунії - 4057, померли - 176; у Словаччині - 534, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри.