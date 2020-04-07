Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що можливе створення Консультативної ради в межах політичної робочої підгрупи не змінить структури Тристоронньої контактної групи щодо переговорів у Мінську, покликаних мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA: Перший, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що протокол про необхідність створення Консультативної ради, під яким поставив свій підпис керівник Офісу президента Андрій Єрмак, не є міжнародно-правовим документом. "Це є робочий документ переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому тут немає предмета для юридичної оцінки і відкликання підпису", - сказав Кулеба.

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При цьому, голова МЗС підкреслює, що ситуація залишається незмінною.

"Усі останні шість років Росія звинувачує усіх, окрім самої себе, у тій ситуації, що склалася після початку її агресії проти нашої держави", - зазначив міністр.

Він додав, що українська влада здійснює пошук будь-яких шляхів для того, щоб Мінський переговорний процес був дієвим, призводив до звільнення громадян і до деокупації української території.

Водночас Кулеба наголосив, що "структура Тристоронньої контактної групи не змінюється".

"І ми не плануємо її зміни. Вона складається з Росії, яка напала на Україну; з України, яка захищається; і з ОБСЄ, яка між ними є посередині", - уточнив міністр.

Окремо голова МЗС сказав, що ніколи не підтримував і підтримувати не буде прямі перемовини з так званими "ДНР" і "ЛНР".

"Я ще раз наголошую, це моя принципова позиція – прямих перемовин з представниками "ДНР" і "ЛНР" не має бути", - заявив Кулеба.

Також керівник МЗС сказав, що він особисто з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком перетинається виключно у питаннях, пов’язаних з Мінським процесом. Кулеба сказав, що у нього ще не було детальної і розлогої розмови з Єрмаком щодо того, які у нього погляди стосовно ОРДЛО і місцевих виборів на окупованій території Донбасу.

"У нас є робочі питання, які ми опрацьовуємо, але ви запитуєте про якусь систему поглядів. Для цього нам потрібно з ним додатково поспілкуватися", - сказав Кулеба.

Міністр сказав, що його особиста позиція полягає в тому, що спочатку на Донбасі треба встановити безпеку, а потім говорити про вибори.

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"Коли буде гарантована безпека, тоді можна від безпеки починати відраховувати час, який потрібний для створення умов для проведення виборів", - заявив голова МЗС.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.