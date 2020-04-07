Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

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В Україні очікується пік поширення коронавірусу 14-15 квітня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ми бачимо сценарій (поширення коронавірусу. – Ред.) і у нас кожен день є оновлений прогноз, і нам кажуть про 14-15 квітня, буде більше навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що днями очікується найбільша смертність від коронавірусу і всі заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.

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При цьому Ляшко закликав не порушувати правила карантину, а також не скуповувати медикаменти в аптеках без необхідності.

"Це - криза, яку ми маємо подолати", - зазначив він.