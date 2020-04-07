Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

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Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

В Україні очікується пік поширення коронавірусу 14-15 квітня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ми бачимо сценарій (поширення коронавірусу. – Ред.) і у нас кожен день є оновлений прогноз, і нам кажуть про 14-15 квітня, буде більше навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що днями очікується найбільша смертність від коронавірусу і всі заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.

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При цьому Ляшко закликав не порушувати правила карантину, а також не скуповувати медикаменти в аптеках без необхідності.

"Це - криза, яку ми маємо подолати", - зазначив він.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Viktor Kulyk
подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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07.04.2020 08:56
+8 Вася Шевченко f77d76ba
Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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07.04.2020 09:09
+7 Sergei Sergeev 8d881f65
" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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07.04.2020 09:01
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