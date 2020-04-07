Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо: щоб була соціальна дистанція, щоб не контактували, їх можна було б вирішити. На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися від цих контактів", - розповів головний санлікар.
За його словами, лише суворі обмежувальні заходи дозволяють нашим людям утриматися від контактів.
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...