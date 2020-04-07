Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

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Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

Влада змушена закривати парки для відвідування, оскільки народ не дотримується правил соціальної дистанції і контактує один з одним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо: щоб була соціальна дистанція, щоб не контактували, їх можна було б вирішити. На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися від цих контактів", - розповів головний санлікар.

За його словами, лише суворі обмежувальні заходи дозволяють нашим людям утриматися від контактів.

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Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Fantomas
в парке где другого человека ещё поискать нужно нельзя гулять на свежем воздухе
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
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07.04.2020 09:18
+18 Привет
В АТБ зайди клоун...или другой супермаркет...и посмотри там на "социальный разрыв"..
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07.04.2020 09:18
+11 Привет
На очередь перед Новой почтой посмотри...на очереди перед магазинами в которые пускают по несколько человек...
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
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07.04.2020 09:19
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