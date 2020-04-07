"Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основні будівельні роботи нового корпусу "Охматдиту" завершені. Відкриття планується на 1 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

""Охматдит" нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", - сказав він.

За словами президента, новенький корпус "Охматдиту" - прямий приклад того, як має працювати "Велике будівництво".

"Українські лікарні повинні бути саме такими", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, ініційований президентом Володимиром Зеленським проєкт "Велике будівництво" передбачає будівництво і ремонт по всій території країни 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 відділень невідкладної допомоги та більше 6 500 км доріг. Раніше координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик на прикладі столиці продемонстрував, як триває реалізація цієї програми.