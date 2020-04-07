12 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, - ОДА

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У Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків COVID-19. Хворі - жителі Дніпра, Первомайська та Синельниківського району. Серед інфікованих - двоє підлітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Сьогодні провели в обласному лабораторному центрі масове тестування. Перевірили 94 жителя області на наявність COVID-інфекції. Виявили 12 нових випадків. Майже всі, хто підхопив небезпечну недугу, раніше контактували з захворілими. Тому хочу ще раз наголосити мешканцям: не будьте легковажні, дотримуйтеся правил карантину. Скасуйте всі зустрічі зі знайомими та вечірки з друзями. Бережіть себе та близьких!", – підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині зафіксували 26 випадків коронавірусу. Із захворілих 4 вже подолали COVID-інфекцію.

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