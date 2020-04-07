"Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"З 6 квітня в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно?" - йдеться в повідомленні
За словами Шмигаля, приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.
"Проте для східних країн носіння масок - це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів заборонив із 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора.