"Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски. ІНФОГРАФІКА

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому потрібно обов'язково відвідувати громадські місця в медичних масках.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

​​"З 6 квітня в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно?" - йдеться в повідомленні



За словами Шмигаля, приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

"Проте для східних країн носіння масок - це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів заборонив із 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора.

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