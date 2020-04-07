Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

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Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я вивчить феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

"Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять у різні лабораторії. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровано випадків. Чи реальна це картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Коронавірус і карантин
карантин Миколаївська область Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+57 Ольга Никитина b3e60e60
Тесты сделайте, придурки
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07.04.2020 10:02
+38 S. Fogger
"Феномен" в отсутствии тестов.
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07.04.2020 10:03
+25 Доктор Фрейд
Нема тест-систем, от і феномен )
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07.04.2020 10:03
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