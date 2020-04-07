Держсекретар США Помпео подякував Зеленському за допомогу в поверненні американців додому

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Державний секретар США Майк Помпео подякував Президенту України Володимиру Зеленському за допомогу в поверненні американців, які не змогли виїхати через закриття кордонів.

Про це Помпео написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Добре поговорили з Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України в поверненні американців додому, в тому числі понад 200 добровольців Корпусу миру", - зазначив Помпео.

"Разом ми продовжуємо зосереджуватися на реформах і притягненні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі", - додав він.

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