"Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня

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"Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня

Група компаній "Нова Пошта" під час карантину встановила понад 200 поштоматів у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.

Про це зазначається в повідомленні "Нової пошти", поширеному в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

У планах компанії - збільшити кількість поштоматів до 400 до кінця квітня.

"Для зручності клієнтів більшість фірмових поштоматів ми встановлюємо всередині продуктових магазинів", - зазначають у компанії.

До кінця квітня "Нова пошта" планує розширити мережу до 400 поштоматів і встановити їх у Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Сумах, Вінниці, Хмельницькому, Маріуполі та інших містах.

До поштоматів дозволено доставку повністю передплачених документів і посилок до 30 кг фактичної ваги, розміром не більш ніж 42х24х58 см і з оголошеною вартістю не більш як 6 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше "Нова Пошта" запустила послугу безконтактної кур'єрської доставки, а з 2 квітня розпочала доставку ліків з аптечної мережі "Аптека 9-1-1".

Нова Пошта за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 01

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Топ коментарі
+3 Oleg NullDev
Призрак совка бродит в НП - клиент никогда не прав. Перехожу на Укрпочту, сервис такой же, но дешевле.
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07.04.2020 10:41
+2 ALEX SUROVV
Ну если ты любишь чтобы посылка шла месяц а не сутки то флаг тебе в руки
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07.04.2020 10:55
+1 Ukrpatriot 1d7ca949
Ребята, все пользуются Новой почтой, быстро, отеделений везде полно, работают до 19.00-20.00, ну может дороже, чем в Укрпочте, но все быстро и очень достойно. А если вы сами подписали вес в 173 кг, что явно является открытой брехней, но вы, простите, сам дурак. Вперед, к Укрпочте! там прям заходятся уже все, как вас ждут
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07.04.2020 10:49
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