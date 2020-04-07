До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

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До банківського законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків, внесли вже понад 16 тис. поправок - це абсолютний рекорд в історії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Отже, після 22:00 потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому.... фінальна цифра і абсолютний рекорд українського Парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього!!!! Орієнтовна точна цифра 16 335, але поки секретаріат працює над зведенням", - йдеться в повідомленні.

До слова, в законопроєкт про ринок землі було подано близько 4 тис. поправок.

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.