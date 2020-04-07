Убивця словацького журналіста Куцяка отримав 23 роки в'язниці: раніше у відставку пішли прем'єр і глава МВС

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Убивця словацького журналіста Куцяка отримав 23 роки в'язниці: раніше у відставку пішли прем'єр і глава МВС

Суд у словацькому місті Пезинок у понеділок, 6 квітня, засудив колишнього військовослужбовця Мирослава Марчека до 23 років позбавлення волі у справі про резонансне вбивство журналіста Яна Куцяка.

Про це із посиланням на DW інформує Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення вимагала для Марчека 25 років і вже оскаржила рішення судді. Колишній військовослужбовець разом зі ще трьома підозрюваними був заарештований у вересні 2018 року, а через кілька місяців зізнався у вбивстві журналіста.

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Журналіста Яна Куцяка було застрелено разом з його нареченою в період із 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера і його подруги-ровесниці знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв'язки з близьким оточенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Убивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, унаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально курирував журналістів у країні.

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Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
У нас если даже убьют Зеленского, то Аваков не уйдет в отставку!!! Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 107
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07.04.2020 10:40
+6 Джавелин Рейнджер
Ты снова взялся за старое.
Самолайк приравнивется к самоотсосу. Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 5204
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07.04.2020 10:50
+4 Джавелин Рейнджер
Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 687
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07.04.2020 10:52
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