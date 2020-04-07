У столиці паліативні хворі отримуватимуть медичну допомогу вдома, - КМДА

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Медичну допомогу паліативним хворим вдома в повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, жоден невиліковно хворий киянин в умовах карантинних заходів не залишиться без необхідної медичної допомоги. Проте перебування таких пацієнтів в умовах стаціонару наразі не є найкращим для них.

Поворозник пояснив, що люди з тяжкими хронічними та онкологічними захворюваннями – у групі найбільшого ризику щодо тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Щоб убезпечити їх від зараження необхідно до мінімуму скоротити будь-які контакти.

"В умовах паліативного відділення зробити це, безперечно, можливо, проте постає морально-етичне питання: чи правильно відмовляти цим людям у спілкуванні з рідними в останні дні життя? Та чи готові родичі до того, що не зможуть зайвий раз поговорити, побачити рідну людину, якої в будь-яку мить може не стати? Адже всі відвідування таких хворих у відділенні суворо заборонені", – підкреслив він.

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Він наголосив, що однозначно виписувати не будуть тих паліативних хворих, які потребують підтримання життєвих функцій апаратними засобами, або тих, у кого вдома хворіють на COVID-19.

"Проте, якщо ваша близька людина наразі у паліативі, а ви здорові, дотримуєтеся обмежувальних заходів та всіх правил протиепідемічної безпеки, повірте лікарям – краще забрати свого рідного з лікарні. Саме так рекомендують медики", – зазначив Поворозник.

Він запевнив, що медичну допомогу паліативним хворим вдома у повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень столиці.

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