Окупанти затопили шахти "Новопавлівська" та "Міусинська" на Луганщині, - представник омбудсмена Лисянський

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В ОРЛО представники окупаційної адміністрацій РФ ліквідували дві шахти - "Новопавлівська" та "Міусинська", ці підприємства затоплено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"Ці шахти розташовані в м. Хрустальний (раніше м. Красний Луч). До 2014 року підприємства належали до ДП "Донбасантрацит", шахти були дотаційні але зарплата виплачувалася, підприємства працювали", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисянського, це колосальні збитки, як екологічні, так і соціально-економічні, щоб відновити затоплені шахти, потрібні величезні кошти.

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