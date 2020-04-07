Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС

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Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС

Україна в рамках підготовки до опалювального сезону 2020/21 рр. повинна закачати в свої підземні сховища (ПСГ) 2-3 млрд куб. м природного газу.

Про це заявив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"З такими (15,8 млрд куб. м на 5 квітня. - Ред.) перехідними запасами газу для стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно закачати додатково 2-3 млрд куб. м", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС 01

Газова війна
газ опалювальний сезон Макогон Оператор ГТС
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Топ коментарі
+6 Алекс a18dfdc5
Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8247
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07.04.2020 11:24
+4 5 копійок
До влади прийшли руйнівники.
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07.04.2020 11:22
+3 Чип
Ух ты?А ведь Украина то добывает более чем 21-го миллиард.Так сколько стране придется закупать импортного газа?И куда девается украинский если ежегодно его приходится покупать?
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07.04.2020 11:14
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