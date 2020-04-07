Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС

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Україна в рамках підготовки до опалювального сезону 2020/21 рр. повинна закачати в свої підземні сховища (ПСГ) 2-3 млрд куб. м природного газу.

Про це заявив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"З такими (15,8 млрд куб. м на 5 квітня. - Ред.) перехідними запасами газу для стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно закачати додатково 2-3 млрд куб. м", - розповів він.

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