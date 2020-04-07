Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

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На одній із зустрічей в СБУ ексглава відомства Василь Грицак при свідках ударив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, через якого збирався звільнитися колишній перший заступник Грицака Віктор Трепак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трепак повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"На піку конфлікту, перша чи друга ночі було, я сидів у своєму робочому кабінеті, мене набирає глава Служби безпеки Василь Сергійович Грицак і каже:"Зайди до мене". Я заходжу - на той момент я вже перебуваю в конфлікті з генеральним прокурором, - за одним столом сиділи генеральний прокурор Шокін, Василь Сергійович Грицак, кілька народних депутатів України з блоку Петра Олексійовича Порошенка. Нас намагалися помирити з генеральним прокурором.

Коли генеральний прокурор вчергове сказав, що він все одно мене посадить у тюрму, Василь Сергійович по-чоловічому завдав удар, і Віктор Миколайович впав у кабінеті. Ось така була історія. Ось є, що пригадати. І Василь Сергійович сказав: "Вікторе, я тобі більше нічим не можу допомогти". Ось такий вчинок був, насправді", - розповів Трепак.

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