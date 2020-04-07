У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено)

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Станом на 07:00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

У ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 18 осіб.

"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. з 20.03.2020 перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020", - розповіли в ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ зафіксовано 3 випадки COVID-19, 99 військовослужбовців на ізоляції, - Командування медичних сил

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - додали в Командуванні Медичних сил Збройних сил України.