Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко

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Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко

Якщо є симптоми коронавірусної інфекції, треба дзвонити до сімейного лікаря, який потім проводить консультації та ухвалює рішення про подальші дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, сімейний лікар повинен направити мобільну бригаду або виїхати самостійно, щоб взяти зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Якщо у людини немає сімейного лікаря, то потрібно дзвонити "103".

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"Швидка екстрена медична допомога не буде виїжджати на кожен випадок в разі, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого і доставки хворого в установи стаціонарної медичної допомоги, але вона надасть відповідні консультації, і в разі необхідності направить бригаду для забору зразків для дослідження", - сказав Ляшко.

У разі відмови в проведенні тестування або за наявності питань щодо тестування, в Міністерстві охорони здоров'я переформатована гаряча лінія, яка приймає скарги або пропозиції щодо вдосконалення тестування на тій чи іншій території. Номер гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201.

Коронавірус і карантин
карантин медицина госпіталізація Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Gordon Freeman 72862ded
Скорая помощь не будет выезжать в случае, если нет критериев для госпитализации больного, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3637
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07.04.2020 11:40
+10 Стрелок
а и правильно. нахера скорой вообще выезжать, бензин и время тратить. вызывайте такси и едьте в больницу
сука, на фоне вчерашней заявы о платном лечении легкой формы сегодняшняя ложится в одну канву как бусинка за бусинкой. интересно, что завтра придумают? уроды вонючие. как же я ненавижу этих козлов. а больше я ненавижу баранов которые за них проголосовали.
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07.04.2020 11:33
+9 Привет
После всех этих высеров зеленого стада налоги можно не платить совсем..
Власть не выполняет и не гарантирует конституционных прав граждан...
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07.04.2020 11:27
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