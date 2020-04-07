Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі

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Експосли США в Україні Вільям Тейлор, Джон Гербст і Стівен Пайфер оприлюднили спільну заяву, в якій закликали США та їхніх союзників натиснути на Кремль, і домогтися закінчення війни на Донбасі в обмін на зняття санкцій з Росії, запроваджених у зв'язку з агресією.

Текст звернення розміщено на сайті National Public Radio, передає Цензор.НЕТ.

На думку колишніх послів, криза COVID-19 може надати можливість "вирішити єдину гарячу війну в Європі і протистояти нападкам президента РФ Володимира Путіна на міжнародні норми поведінки".

"Оскільки поширення коронавірусу і падіння цін на нафту дедалі більше позначаються на Кремлі, Сполучені Штати та їхні союзники мають запропонувати скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо Путін припинить свої військові вторгнення в Україну. Президент Трамп і Конгрес можуть просувати інтереси Америки та всього світу сміливим кроком, що сприяє припиненню цієї війни. Адміністрація Трампа і Конгрес мають скористатися цим відкриттям", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за час вторгнення Росії до Донецької і Луганської областей там загинули близько 14 000 українців. Міжнародна спільнота виступила проти нападок Москви, запровадивши економічні та інші санкції, які допомогли знизити економічне зростання в Росії на 1% щорічно з 2014 року.

"Ціни на сиру нафту, опору російської економіки, нині досягли 18-річного мінімуму. На викопне паливо припадає понад 60% російського експорту", - додали посли.

"Глобальна рецесія, що насувається, завдасть ще одного удару по російській економіці. Зараз, як ніколи, Росії потрібен розрив із санкціями. Дійсно, Путін використав свій виступ на віртуальній зустрічі на вищому рівні "Групи 20" минулого тижня, щоб закликати до припинення всіх міжнародних санкцій. Він назвав полегшення санкцій "гуманітарною проблемою" у світлі пандемії COVID-19. Як показала двопартійна політика США, вихід Росії з дорогої війни в Україні - це спосіб зняття санкцій. Угода про відкликання звільнила б ресурси як у Росії, так і в Україні для боротьби з вірусом", - йдеться в спільній заяві.

На їхню думку, саме криза коронавірусу може підштовхнути Кремль погодитися на завершення війни в Україні.

"У тісній співпраці з лідерами Німеччини, Франції та України президент Дональд Трамп має запропонувати президенту Путіну припинити бойові дії, повернути Донбас і міжнародний кордон під суверенітет України і скасувати санкції, накладені на Росію щодо її вторгнення на Донбас", - зазначили Тейлор, Пайфер і Гербст.

Вони додали, що в разі згоди Путіна звільнити і Крим, це могло б послужити скасуванню санкцій, запроваджених через анексію.

"Однак основні покарання спрямовані проти агресії Москви на Донбасі, і Захід може скасувати їх, зберігаючи санкції проти Москви за захоплення Криму", - пояснили експосли.

Вони додали, що президент США Дональд Трамп, за підтримки президента України Володимира Зеленського, має зуміти переконати Конгрес скасувати санкції проти Донбасу, чітко розуміючи, що вони будуть запроваджені заново, якщо Путін відмовиться від угод.

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