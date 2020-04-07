Готується законопроєкт про примусове ліцензування препаратів для боротьби з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

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Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Комітет з питань здоров'я нації готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з CORVID-19. Плануємо подати його на розгляд на найближчій позачерговій сесії Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

За словами Радуцького, Україна не має іншого виходу, крім як самостійно налагодити виробництво фармацевтичної продукції, яка може застосовуватися для протидії коронавірусній інфекції.

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"У нас є п'ять виробників, готових вже через тиждень запустити випуск переліку з дев'яти важливих препаратів. Єдина перешкода - згода власників патентів. Згідно зі світовою практикою, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити використовувати запатентований винахід, оскільки здоров'я людей превалює над патентним захистом. Ця концепція називається примусовим ліцензуванням. У світі вже існує практика примусового ліцензування препаратів. Але в Україні вона ще жодного разу не застосовувалася", - зазначив о н.

Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

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