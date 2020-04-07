Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 97, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 7 квітня 2020 року офіційно підтверджено захворювання на коронавірус у 97 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Із 97 випадків COVID-19 зафіксовано у шести дітей: 3 - смт Козин; 1 - с. Лісники; 1 - с. Гатне; 1 – м. Бориспіль.

Одужали - 4 (жінка, 21 рік, м. Бровари, чоловік, 51 рік, м. Біла Церква, жінка, 34 роки, с. Дмитрівка, жінка, 50 років, м.Обухів).

Померли - 5 (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 442 особи. Найбільше в Києво-Святошинському (101) та Обухівському (74) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1199 контактними особами.

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