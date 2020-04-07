Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним

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Ексзаступник генпрокурора Володимир Гузир звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової і глави Держбюро розслідувань Олександра Соколова з проханням ініціювати розслідування факту побиття свого колишнього начальника Віктора Шокіна ексглавою СБУ Василем Грицаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Гузиря.

Гузир зокрема посилається на розповідь експершого заступника глави СБУ Віктора Трепака в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону про те, що його колишній начальник Василь Грицак в 2015 році прилюдно побив тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

"Через засоби масової інформації Трепак В.М. повідомив, що в період 2015-2016 років генпрокурор України Шокін В.М. в зв'язку зі своєю державною діяльністю, для вжиття заходів, визначених нормами Кримінально-процесуального кодексу України, відносно першого заступника голови СБ України, перебував у службовому кабінеті глави СБУ Грицака В.С. Останній, реально сприймаючи наміри Шокіна В.М. про притягнення Трепака В.М. до кримінальної відповідальності і діючи в інтересах останнього - застосував до генерального прокурора України физичні насильницькі дії, тобто скоїв тяжке протиправне діяння, передбачене частиною 2 статті 346 КК України.

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Як ветеран органів прокуратури України та заступник голови Спілки юристів України офіційно доводжу до вашого відома для внесення відомостей до ЄРДР і початку досудового розслідування для встановлення істини у справі і утвердження авторитету генпрокурора в свідомості громадян і службовців", - йдеться в зверненні Гузиря.

Нагадаємо, що Гузир був заступником генпрокурора до липня 2015 року, коли Шокін звільнив його після скандалу в ГПУ у зв'язку зі "справою діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна.