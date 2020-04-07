За українцями, які потрапили в ДТП в Будапешті, виїхав спецтранспорт, - Закарпатська ОДА

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За громадянами України, які постраждали внаслідок ДТП, що сталася в Угорщині на 75 км міжнародної траси М3, виїхав спецтранспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

За отриманими оперативними даними в транспортному засобі перебувало 8 осіб. 2 громадян у важкому стані, 6 - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол представниками дипломатичного корпусу України.

З метою евакуації наших громадян з лікарні м.Хатван в Угорщині, виїхав спецтранспорт, який доправить людей до точки перетину державного кордону України. Усі громадяни пройшли позачерговий медичний огляд у місцевій лікарні, їм надана медична допомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Будапештом у ДТП потрапив автобус з українцями.

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