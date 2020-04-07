За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

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Поліція міста Києва склала вже 574 адміністративні протоколи на порушників обмежувальних заходів. За першими п'ятьма до бюджету стягнуто 91 800 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - наголосив мер Києва.

Кличко нагадав, що в місті працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила міська влада. До групи ризику, що контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн із великим розповсюдженням вірусу, та ті, хто контактував з хворими.

"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже півтори тисячі результативних контактів для отримання інформації. Дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну підтримку чи психологічну допомогу, - сказав мер. - Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання визначеними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, 100 відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, - захищена та не потрапить у відкритий доступ.

"Це щодо тих псевдосписків, що сьогодні "гуляють" мережею", - наголосив Віталій Кличко.

Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі. І працює, щоб, визначивши групи ризику та їхні контакти, максимально упередити поширення захворювання.