За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - наголосив мер Києва.
Кличко нагадав, що в місті працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила міська влада. До групи ризику, що контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн із великим розповсюдженням вірусу, та ті, хто контактував з хворими.
"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже півтори тисячі результативних контактів для отримання інформації. Дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну підтримку чи психологічну допомогу, - сказав мер. - Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання визначеними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, 100 відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, - захищена та не потрапить у відкритий доступ.
"Це щодо тих псевдосписків, що сьогодні "гуляють" мережею", - наголосив Віталій Кличко.
Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі. І працює, щоб, визначивши групи ризику та їхні контакти, максимально упередити поширення захворювання.
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли