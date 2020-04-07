Ті, хто не виходить на зв'язок з моніторинговим центром з дотримання самоізоляції, матимуть справу з поліцією, - Кличко

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Кияни, які прибули з країн, в яких поширювався коронавірус, мають виходити на зв'язок з моніторинговим центром з дотримання самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"КМДА створила моніторинговий центр. До групи ризику увійшли майже 40 тис. киян. Ті, хто приїхав з країн, де вірус поширювався, і ті, хто контактували з хворими. Центр уже зробив 1,5 тис. результативних контактів для отримання інформації - дзвінків і опитувань про самопочуття, контактах і перебування на ізоляції. Важливий аспект їхньої роботи - перевірка дотримання самоізоляції", - підкреслив він.

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"Ті, хто відмовляється іти на контакт з нашим центром - сто відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - додав Кличко.

За його словами, вся інформація про киян, яка є в базі моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.

Також Кличко зазначив, що центр надаватиме необхідні рекомендації тапсихологічну підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА створює моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих на коронавірус.