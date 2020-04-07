За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.
"Багато знайомих приходили і казали: "Ми не знаємо, до кого піти і вирішити справу, бо таких не було... Усі ці речі прибрали з прокуратури. Корупції в прокуратурі не було", - сказав Трепак, додавши, що навіть звиклі до вирішення питань депутати й олігархи не знали, до кого звернутися.
З мінусів роботи свого колишнього начальника Трепак називає відсутність комунікації з нардепами: "Потрібно було працювати, пояснювати, говорити".
Крім того, Трепак називає "смішною" причину звільнення Рябошапки через відмову підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.