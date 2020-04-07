За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

3150 46
За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

За генпрокурора Руслана Рябошапки в його відомстві не було корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.

"Багато знайомих приходили і казали: "Ми не знаємо, до кого піти і вирішити справу, бо таких не було... Усі ці речі прибрали з прокуратури. Корупції в прокуратурі не було", - сказав Трепак, додавши, що навіть звиклі до вирішення питань депутати й олігархи не знали, до кого звернутися.

З мінусів роботи свого колишнього начальника Трепак називає відсутність комунікації з нардепами: "Потрібно було працювати, пояснювати, говорити".

Крім того, Трепак називає "смішною" причину звільнення Рябошапки через відмову підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Також читайте: Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14 18c49ed2
При Рябошапке нардепы и олигархи не знали через кого "порешать", потому что таких не было, - Трепак - Цензор.НЕТ 9154
показати весь коментар
07.04.2020 13:05
+8 Ben23
Щас Венедиктова насажает, таким умникам, как вы на радость, которые о статистике посадок беспокоятся, можете не сомневаться - будет весело.
показати весь коментар
07.04.2020 13:07
+8 Виктор Ямской
Скорость деградации власти так высока, что уже и невзрачный Рябошапка становится легендарной фигурой. То ли еще будет.
показати весь коментар
07.04.2020 13:08
Дивитись коментарі