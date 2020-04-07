Ремонт доріг та метрополітену в Києві триває під час карантину, - Кличко

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Ремонтні роботи на станціях столичного метрополітену й інших важливих інфраструктурних об'єктах тривають під час карантину.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають ремонтні роботи на станціях і перегонах столичного метрополітену. Наприклад, капітально оновлено ескалатори на станціях "Золоті ворота" та "Майдан Незалежності", - зазначив він.

Користуючись тим, що автомобілів на вулицях зараз менше, дорожні працівники прискорили ремонт доріг у місті.

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"Наприклад, на початку травня завершимо роботи на частині Борщагівського шляхопроводу. І відкриємо там рух усіма смугами в напрямку центру та почнемо ремонт іншої половини споруди", - підкреслив Кличко.

Крім того, триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, шляхопроводу на вулиці Богатирській. Триває будівництво метро на Виноградар.