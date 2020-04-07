Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

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Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Уряд Японії запровадив у країні надзвичайний стан терміном на один місяць у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Шинзо Абе оголосив надзвичайний стан 7 квітня у той час, як кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати в Японії", - йдеться у повідомленні.

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Надзвичайний стан запроваджується сьогодні опівночі за місцевим часом, і триватиме один місяць.

Зазначається, що НС діятиме не по всій країні, а лише у столиці Токіо та префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хіого та Фукуока.

За даними Worldmeters, у Японії нині загалом 3906 випадків нового коронавірусу, з них 92 летальні.

Коронавірус і карантин
карантин Японія надзвичайний стан Сіндзо Абе COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 JustDoIt
Зеленский, що ты твориш? Це порушення Конституції, узурпация влади!
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07.04.2020 13:15
+3 Tierre
Кто вам такое сказал? Я последний раз был в Токио года 3 назад - в маске там тогда был разве что один из тысячи.
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07.04.2020 13:33
+3 Tierre
Дурак. Там у правительства просто по закону есть один единственный повод для ограничения свободы граждан и введения других карантинных мер - это война. Они просто НЕ ИМЕЮТ ПРАВА объявить карантин. Но правительство Швеции уже подало в Парламент законопроект, позволяющий им ввести карантинные меры в случае необходимости.
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07.04.2020 13:36
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