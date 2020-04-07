За отримання 2 тисяч доларів США хабаря судитимуть начальника відділу місцевої прокуратури Кіровоградської області

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За отримання 2 тисяч доларів США хабаря судитимуть начальника відділу місцевої прокуратури Кіровоградської області

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновник звинувачується в отриманні 2 тисяч доларів США хабаря за вплив на ухвалення слідчим процесуальних рішень про перекваліфікацію кримінального злочину і закриття кримінального провадження. Мова про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м.Києві.

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Хабарники
хабар Кіровоградщина наркотики ДБР Офіс генерального прокурора
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Топ коментарі
+4 Alexey Chernyavsky
А Ермаку орден дадут за торговлю Госпосадами?
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07.04.2020 13:20
+4 Zemer
Для прокурора взятка в $2000 это как рядовому пенсионеру купить в АТБ литр молока
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07.04.2020 13:22
+3 Kolja Stambulskij
стыдно стыдно брать прокурорам такие маленькие взятки...демпингнул будет наказан
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07.04.2020 13:45
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