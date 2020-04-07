В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи. ІНФОГРАФІКА

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29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Opendatabot.

Після двох тижнів карантину 2500 українських закладів припинили роботу. Це 63% від усіх клієнтів компанії в Україні. Таким чином, можна припустити, що зараз у країні не працюють приблизно 30 000 закладів.

Продажі закладів громадського харчування в Україні із 23 по 29 березня скоротилися в середньому на 73% порівняно з аналогічним періодом до карантину.

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Ціни на оренду нерухомості впали приблизно втричі.

Кількість замовлень таксі впала майже втричі.

За час карантину в Україні було перенесено понад 5 тис. судових засідань. Зараз частину судових засідань переносять на невизначений термін, а ще частину справ пропонують розглянути без участі сторін.

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29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес. Частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний і транспортний бізнес.

Навіть ті бізнеси, яким вдалося не закритися, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників. Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% від початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників.

Власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% порівняно з періодом до карантину і вже звільнили від 10 до 25% працівників.

Втрати доходів великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів. Кількість вакантних місць теж падає.

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