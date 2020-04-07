Історії хвороби померлих вилучають, а медиків залякують кримінальною відповідальністю: окупанти приховують факти поширення COVID-19 на Донбасі, - ГУР

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Російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Представники т.зв. "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації, у т.ч. про те, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають в українській розвідці, триває процес паспортизації населення.

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"З початку квітня ц.р. спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб", - повідомили в ГУР.

За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.