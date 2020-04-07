Сьогодні в мережу комунальних аптек "Фармація" надійдуть 200 тис. захисних масок, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Місто отримало ще одну партію масок, замовило і придбало. І сьогодні 200 000 масок надійдуть у продаж у мережу комунальних аптек "Фармація"", - сказав Кличко.
Також, за словами мера Києва, медзаклади столиці, де лікують хворих на коронавірус, вже отримали препарат "плаквініл" – протималярійні ліки, які медики в різних країнах світу застосовують сьогодні для лікування COVID-19.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виробляють майже 900 тис. масок на добу.