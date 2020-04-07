Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Влада, на жаль, не має стратегії – маємо ухвалювати рішення у боротьбі з коронавірусом, то деякі заходи треба лагодити по ходу", – вважає депутат.
Він переконаний, що встановлений розмір штрафів за порушення карантину є неадекватним.
"17 тисяч гривень за появу без маски – важко якось корелюється з суспільною шкодою", - наголосив політик.
Він також зазначив, що й інші запроваджені урядом заходи значно жорсткіші, ніж того потребує епідеміологічна ситуація. До того ж їх фактично складно виконувати без порушень.
"Доволі багато питань щодо тих обмежень, які були запроваджені Кабміном. Ми бачили, що у великих містах доходить до сутичок. З одного боку, люди повинні розуміти, що за порушення розумних обмежувальних заходів настане відповідальність. Але, з іншого боку, влада роздає забагато наказів, які просто не можуть бути виконані, або за їх виконанням дуже важко прослідкувати", – сказав Ростислав Павленко.
Депутат також закликав владу прислухатись до розумних пропозицій від опозиції, громадськості та експертів і вносити необхідні зміни до карантинних обмежень.
"Напрацьовуємо ці проєкти. І, власне, тому звертаємося до влади щодо того, щоб цей діалог був постійним, щоб влада чула не тільки себе, але й опозицію, звичайних людей та експертів, і могла корегувати обмежувальні заходи, щоб боротьба йшла з вірусом, а не з простими громадянами", – зазначив він.
Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно!
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"