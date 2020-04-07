Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко

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Уряд Зеленського має переглянути розмір штрафу за порушення обмежувальних заходів карантину. Треба припинити боротися з людьми, а почати їх захищати.

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Влада, на жаль, не має стратегії – маємо ухвалювати рішення у боротьбі з коронавірусом, то деякі заходи треба лагодити по ходу", – вважає депутат.

Він переконаний, що встановлений розмір штрафів за порушення карантину є неадекватним.

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"17 тисяч гривень за появу без маски – важко якось корелюється з суспільною шкодою", - наголосив політик.

Він також зазначив, що й інші запроваджені урядом заходи значно жорсткіші, ніж того потребує епідеміологічна ситуація. До того ж їх фактично складно виконувати без порушень.

"Доволі багато питань щодо тих обмежень, які були запроваджені Кабміном. Ми бачили, що у великих містах доходить до сутичок. З одного боку, люди повинні розуміти, що за порушення розумних обмежувальних заходів настане відповідальність. Але, з іншого боку, влада роздає забагато наказів, які просто не можуть бути виконані, або за їх виконанням дуже важко прослідкувати", – сказав Ростислав Павленко.

Депутат також закликав владу прислухатись до розумних пропозицій від опозиції, громадськості та експертів і вносити необхідні зміни до карантинних обмежень.

"Напрацьовуємо ці проєкти. І, власне, тому звертаємося до влади щодо того, щоб цей діалог був постійним, щоб влада чула не тільки себе, але й опозицію, звичайних людей та експертів, і могла корегувати обмежувальні заходи, щоб боротьба йшла з вірусом, а не з простими громадянами", – зазначив він.