Обіцяю, що в Україні неодмінно буде сучасна та ефективна медицина, - глава МОЗ Степанов

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Глава МОЗ Максим Степанов у Всесвітній день здоров'я пообіцяв українцям сучасну та ефективну медицину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні міністра, опублікованому в Telegram-каналі МОЗ України.

"Зараз весь світ бореться з пандемією. Проте це не тільки час боротьби, але й час переоцінки цінностей. Ті прості речі, яких раніше ми навіть не помічали, наразі стали недоступними: прогулянка в парку, зустріч із друзями, кіно, кафе та ресторани. Можливість не боятися за близьких. Не чекати вечірніх новин. Дихати не через маску. Обіймати під час зустрічі. Пандемія вчить нас цінувати прості речі, а ще вона оголила ті проблеми, що існують в українській системі охорони здоров'я, та поставила її реформування в пріоритет для країни, винесла це питання на перший план", - повідомив Стапанов.



Однак у цих важких обставинах проявляються не лише проблеми, а й сильні позитивні людські якості: "Ми бачимо взаємну підтримку та допомогу. Лікарі, волонтери, представники бізнесу – це єдина команда, яка нині працює 24/7. І це приклад того, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження здоров’я рідних та суспільства".

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"Сьогодні Всесвітній день здоров’я, і я хочу пообіцяти: Україна неодмінно матиме сучасну та ефективну медицину. Наші пацієнти зможуть своєчасно отримувати всю потрібну медичну допомогу, а лікарі – працювати в гідних умовах. Я впевнений, що це можливо. Вже сьогодні ми крок за кроком рухаємось до цієї мети", - підкреслив Степанов.

"Бережіть себе, піклуйтеся про близьких і залишайтесь удома. Тоді прості, але безцінні речі скоріше стануть знов доступними. Але сподіваюсь, що ми назавжди усвідомимо їхню значущість", - резюмував міністр.